Questa mattina è toccato a Lulic, nel pomeriggio a Milinkovic e Caicedo. I tre giocatori si sono recati in Paideia per degli accertamenti strumentali. Il centrocampista è alle prese con una distrazione inguinale, dovuta alla distorsione dell'anca. Per l'attaccante si teme una lesione al polpaccio sinistro.