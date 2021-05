L'arrivo di Kezman a Roma nei prossimi giorni sarà importante per vari motivi in casa Lazio. Non solo per parlare di Milinkovic e Marusic. Sul tavolo di Tare il primo argomento probabilmente sarà Dimitrije Kamenovic. Va infatti concluso l'acquisto del difensore classe 2000 serbo dal Cukaricki. Si tratterà di un'operazione da 2,5 milioni di euro complessivi.