Lazio, giovedì la visita dei biancocelesti in Vaticano per l'omaggio alla salma del Papa

GETTY

. A renderlo noto è la stessa società biancoceleste tramite l'agenzia Adnkronos. Questo quanto si apprende dalla nota pubblicata: "La Lazio ha reso noto che giovedì 24 aprile alle ore 15:00, la squadra biancoceleste si recherà in Vaticano per rendere omaggio al Santo Padre. Tale iniziativa ribadisce i valori di rispetto e unità che da sempre contraddistinguono il Club, in ricordo anche dello speciale legame che ha storicamente unito la S.S. Lazio al Santo Padre".

L'iniziativa è stata fortemente voluta dal presidenteche in realtà avrebbe voluto organizzare la visita già per mercoledì. La concomitanza del recupero della partita contro il Genoa - non senza strascichi di polemiche - ha costretto il club a organizzarsi diversamente. La squadra di Baroni rientrerà da Genova in aereo domani sera stessa, subito dopo la gara a Marassi. Sempre il presidente biancoceleste aveva anche chiesto alla Lega calcio di trovare una data alternativa per recuperare il match rinviato a Pasquetta, per la morte improvvisa del Pontefice, ma già stamattina era arrivato il diniego. La Lega ha motivato la scelta con la necessità di