Il casoper lasi arricchisce di nuovi dettagli con l'agenziache ne cura gli interessi che questa volta si è espressa in prima persona con un comunicato ufficiale sul futuro del calciatore in biancoceleste.- "Abbiamo comunicato l'esistenza di un'offerta di un club arabo che quadruplicava il suo contratto. Luis Alberto è stato sempre convinto di poter firmare il nuovo contratto offerto dal presidente. Per motivi sconosciuti non è mai arrivato"."Non permetteremo speculazioni o dubbi sul rispetto di Luis per il suo club. È giusto chiarire cosa è successo in questi mesi"."Per vari motivi a noi sconosciuti, l'accordo definitivo con le condizioni strettamente pattuite (tra le quali abbiamo accettato cose a favore della società a livello finanziario), fino ad oggi, non è mai arrivato. In ogni momento c'è stato e continuerà ad esserci rispetto e predisposizione a formalizzare questo accordo come concordato" ."È una situazione che non capiamo perché non si sia risolta, avendo dovuto aspettare giorno dopo giorno eventi in cui tutto era abbastanza chiaro"."È assolutamente falso che siano stati richiesti pagamenti in sospeso del passato"."E' normale che dopo diversi mesi, con in gioco il tuo futuro e quello della tua famiglia e soprattutto dopo aver espresso la volontà di continuare al 100% alla Lazio, lasciando andare una mega offerta di cui la società è al corrente, Luis sia in un momento difficile che non gli permette di poter svolgere il suo lavoro. Il club ne è pienamente consapevole e il giocatore lo ha formalmente comunicato"."Un club come la Lazio merita il rispetto che ha dimostrato un giocatore come Luis e comprendiamo che speculare su premi e dettagli del contratto sia assurdo quando l'unica realtà è che Luis Alberto ha atteso con grande entusiasmo il giorno della sua firma per settimane." Confermano dall'agenzia che confidano che il contratto concordato lo scorso giugno sarà firmato.