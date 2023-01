Buone notizie per la Lazio; Ciro Immobile dopo l'infortunio tornerà a disposizione. L'attaccante ha svolto lavoro con il gruppo ad eccezione della partitella finale. Viaggia quindi verso la convocazione per la sfida con la Fiorentina anche se per vederlo titolare si dovrà aspettare almeno il match di Coppa Italia contro la Juventus.