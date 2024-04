Lazio, gli esperimenti di Tudor: due mediani provati sulla trequarti

44 minuti fa

Igor Tudor sperimenta nuove soluzioni per la sua Lazio. Il tecnico biancoceleste utilizzerà questo finale di stagione per capire quali uomini potranno adattarsi al suo sistema di gioco e quali invece no. A Formello - dove in questi giorni ha nascosto gli allenamenti da occhi indiscreti (ad esempio, sul canale ufficiale del club fino alla settimana scorsa si poteva vedere in diretta la parte iniziale degli allenamenti, ora nemmeno più quelli, ndr) – il mister croato sta studiando da vicino soprattutto la duttilità dei calciatori a disposizione.



Secondo quanto riporta il Messaggero, tra gli esperimenti provati in settimana c’è anche l’avanzamento di Rovella e Vecino sulla linea dei trequartisti. Un’idea che potrebbe anche essere proposta in campo, dall’inizio o a partita in corso, venerdì contro la Salernitana. Nel frattempo il tecnico ha recuperato Lazzari, provato sulla corsia laterale insieme a Marusic. L’ex Spal, unico esterno di centrocampo di ruolo in rosa, è stato costretto a saltare le gare contro la Juve e il derby per infortunio. Ora invece potrà essere un’arma in più a disposizione per il 3-4-2-1. Confermata inoltre l’intenzione di insistere su Kamada, sia in mediana, sia come alternativa dietro la punta. Oggi e domani gli esperimenti proseguiranno, per cercare le alchimie necessarie per raddrizzare la rotta della Lazio in questo finale di stagione.