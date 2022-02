, ma non del tutto. Il deludente mercato dellaè quantomeno servito a piazzare altrove tanti calciatori in esubero, che negli scorsi mesi erano rimasti al allenarsi nel centro tecnico come fuori rosa.- tutte a titolo temporaneo -, includendo pure Escalante e Muriqi. Un lavoro che comunque non è bastato per risolvere completamente il problema.Pernemmeno in questa sessione di mercato si è riuscito a trovare sistemazione. Cerbara, Jorge Silva, Falbo e Dziczek ad oggi sono ancora nel limbo. I primi due si libereranno a scadenza a giugno 2022. Gli altri invece sono legati rispettivamente da contratti fino al 2023 e 2024., terzino sinistro di spinta, classe '00, in Primavera tra il 2018 e il 2020 aveva fatto vedere buoni numeri, tanto da guadagnarsi quache minuto di esordio nel finale di partita contro la Juventus durante la prima estate post Covid. Poi il prestito alla Viterbese l'anno successivo e il ritrono a Roma sei mesi fa.(Bari e Pescara soprattutto),. Adesso si allena a nei campi secondari del quartier generale delle aquile in attesa di nuove occasioni per il futuro.invece, due anni più grande, eraper poco più di due milioni di euro. In campania è rimasto per due anni dove è stato anche protagonista di alcuni momenti di paura in campo. A febbraio 2021 svenne in campo durante il match contro l'ascoli, per fortuna però non ci furono conseguenze. A giugno scorso è tornato nella Capitale e sul suo futuro si ragionerà a fine stagione. Per gli altri due profili invece questi saranno gli ultimi mesi in biancoceleste.