Lazio, gli ex compagni salutano Immobile: i messaggi social tra commozione e ammirazione

C'è grande tristezza in queste ore nel mondoper l'addio di. I tifosi hanno perso il loro idolo degli ultimi 8 anni, ma anche all'interno della squadra gli ormai ex compagni sono tutti consapevoli di aver perso un grande uomo e punto di riferimento dello spogliatoio, oltre che un calciatore da ammirare, in campo e fuori. Sui social da ieri sono comparsi i saluti di tutti quelli che hanno condiviso con il bomber numero 17 l'avventura in biancoceleste.Sei una grande persona e un vero professionista. Grazie per tutto quello che hai sempre fatto per questa grande squadra. Auguro solo il meglio a te e alla tua splendida famiglia, ci mancherei tanto !! Il bomber !! Il capo !! The king".

"Ciro, è stato un piacere condividere il campo e lo spogliatoio con te.Ti auguro tutto il meglio nella tua nuova tappa con la tua famiglia. Grazie capitano"."Giocare e condividere lo spogliatoio con te è stato un onore e un piacere. Ci hai fatto esultare per 207 volte. Insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili. Trofei, debry, emozioni. Il momento dei saluti è sempre difficile, ma questo non è un addio, è un arrivederci. In bocca al lupo, Ciro. Ti auguro il meglio. Il tuo nome è nella storia della Lazio e questa sarà sempre casa tua. Ti voglio bene".

Il terzino sinistro della Lazio ha ripubblicato la storia con il videosaluto di Immobile postata ieri dagli account della società aggiungendo la scritta "legend" e un emoji di una corona"Siamo stati tanti anni insieme, tante emozioni belle e brutte. Senza dubbio, sono stati di più i momenti belli vissuti insieme. Nutro un grandissimo rispetto per te, lo sai benissimo. Posso solo ringraziarti per tutto quello che hai fatto qui, sia al livello personale sia professionale. Sei e sarai per sempre storia di questa squadra: questa è e sarà sempre casa tua. Ti ringrazio anche per tutta la dedizione che hai trasmesso in ogni allenamento e ogni partita insieme!! Ti mando un grandissimo in boca lupo a te e alla tua famiglia!!"

"Tante cose ce le siamo già dette! Grazie per tutto Ciruzzo, nessuno dimenticherà quello che hai fatto per questa società!Ti faccio un grande in bocca al lupo per questa tua nuova avventura. Spero di rivederti presto amico mio, Ti voglio bene"