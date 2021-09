Stanno pian piano terminando le fatiche dei nazionali della Lazio. Dopo Akpa Akpro impegnato lunedì in Costa D’Avorio-Camerun per poco più di 7 minuti, ieri sono stati protagonisti altri tre biancocelesti. Kamenovic e la Serbia under 21 sono stati bloccati dai pari età della Nord Macedonia sullo 0-0. Stesso risultato per Marusic e il suo Montenegro contro la Lettonia. 90 minuti per il terzino destro. Il fiore all’occhiello della serata di ieri però è stato Milinkovic. Il Sergente è sceso in campo con la sua Serbia in casa dell’Irlanda e al 20’ è stato proprio il numero 21 della Lazio a siglare il gol del vantaggio. Su angolo di Tadic, Milinkovic è stato il più lesto di tutti sul primo palo a colpire di testa battendo Bazunu. Il match è poi terminato in parità (1-1, ndr). Un assist e un gol in questa pausa nazionali per il Sergente.