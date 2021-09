Si è chiusa un'altra serata di qualificazioni a Qatar 2022. Anche ieri la Lazio ha potuto osservare i propri calcatori in campo. Tra le file dell'Italia è stato schierato ovviamente Immobile, ma anche contro la Svizzera (0-0, ndr) nei 59 minuti in cui è rimasto in campo il bomber biancoceleste non ha convinto. Zero minuti per Acerbi. Se Immobile non sta rendendo come dovrebbe, al contrario Muriqi è letteralmente scatenato. Dopo aver propiziato il gol vittoria contro la Georgia, il classe '94 ha siglato al 92' di testa il pareggio in extremis contro la Grecia (1-1, ndr) che ha permesso al Kosovo di restare imbattuto in questa pausa nazionali in attesa del match con la Spagna di mercoledì. Infine, con l'Albania vittoriosa sull'Ungheria (1-0, ndr) ancora zero minuti per Strakosha, mentre Hysaj non ha giocato semplicemente perché squalificato. Per tutti e cinque i calciatori appena citati l'ultimo impegno con la propria nazionale sarà mercoledì. Poi torneranno a Formello.