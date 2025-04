Getty Images

Prima di tutto le notizie positive: forse stavolta non si tratta di nulla di grave. L'allenatore della, ha voluto sottolineare ieri, dopo la partita vinta dai suoi contro l'Atalanta, che uscito al 35' del primo tempo - potrebbe non aver accusato una (ennesima) problematica muscolare importante. "Secondo me - ha dichiarato a Sky nel post gara - è ancora un affaticamento. Lui ha tanta esplosvità. Dobbiamo fare valutazioni, ma non credo sia niente di serio; lo spero almeno". A prescindere però - e qui iniziano le pessime notizie - per il terzino portoghese si tratta del sesto stop stagionale per infortunio.

Quello dei problemi muscolari è un fattore che ha caratterizzato in negativo tutta la carriera di Tavares. Da gennaio a oggi si è però improvvisamente riacuito, dopo che nella prima parte di questa stagione, sembrava essere stato quanto meno mitigato dalle terapie:Gli esami previsti in questi giorni diranno quante (altre) partite dovrà saltare, ma di sicuro si può già affermare che la trasferta contro il Bodo/Glimt e il derby di domenica prossima siano a fortissimo rischio. Il primo guaio era sopraggiunto nemmeno tre giorni dopo il suo arrivo in biancoceleste a luglio., che gli ha fatto saltare le due partite di inizio campionato contro Venezia e Udinese. Nel frattempo però Tavares si era sottoposto ad alcune cure specifiche che avevano dato buoni risultati.durante la sosta per le nazionali. Dopo la gara tra il suo Portogallo e la Polonia il terzino è tornato a Formello con uno stiramento alla coscia che lo ha tenuto fuori per 21 giorni. Rientra a inzio dicembre e tutto sembra filare liscio per un mese e mezzo. Poi, stavolta agli adduttori, nella gara casalinga col Verona. Altri 14 giorni di stop. Rientra a inizio a febbraio, ma dopo un mese è costretto di nuovo a fermarsi e

Se gli esami conferemeranno le sensazioni positive di Baroni, Tavares potrebbe essere costretto a saltare solo la trasferta di Europa League, in Norvegia, giovedì prossimo. A seconda della risposta del calciatore stesso alle cure del caso, e al resposno di medici e fisioterapisti, Tavares potrebbe anche farcela per il derby. Ma se le analisi strumentali evidenziassero anche solo un basso grado stiramento è quasi sicura la sua assenza sia al derby, sia per entrambe le gare di coppa (andata e ritorno) col Bodo/Glimt. Se ne riparlerebbe quindi eventualmente per il lunedì di Pasquetta contro il Genoa.