Il Manchester United pensa a Provedel per giugno. La notizia la riporta questa mattina Il Messaggero, spiegando che il portiere della Lazio - legato ai biancocelesti da un contratto fino al 2027 - è entrato nel mirino dei Red Devils per sostituire il deludente Onana. Lotito aveva promesso un adeguamento di contratto, ma al momento - visti i risultati scadenti di tutta la squadra, i rinnovi sono tutti congelati. Il patron del club capitolino in ogni caso ha fissato il prezzo per il cartellino dell'estremo difensore: in estate chiederà 35 milioni per cederlo.