Il mercato invernale è ad un passo dalla sua chiusura. In casa Lazio, la situazione è sostanzialmente bloccata. Come riporta Il Messaggero, Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri si è ormai rassegnato, comprendendo che non ci siano più margini per avere rinforzi. Il ds Igli Tare, invece, non ha escluso la possibilità di realizzare un colpo last minute.