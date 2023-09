La Lazio ha chiuso al secondo posto lo scorso campionato, è tornata dunque in Champions League e ha completato un’ampia sessione estiva di calciomercato. Come per le altre big, anche per i biancocelesti Calcio e Finanza ha analizzato gli ingaggi della rosa di Sarri. La testata specializzata ha rilevato come, se nel 2022/23 il club biancoceleste ha speso 40,5 milioni di euro per gli ingaggi netti, 70 al lordo, ora la stessa società si è impegnata per 47 milioni netti, circa 81,1 milioni di euro lordi: un aumento dei costi su base annua di 11 milioni circa. Di seguito la lista dei calciatori più pagati, guidata da Ciro Immobile.