Anche l'ex attaccante tra le altre di Palermo e soprattutto Triestina, Denis Godeas, ha parlato dell'approdo di Maurizio Sarri alla Lazio. Ecco come si è espresso ai canali ufficiali del club sul Comandante e Immobile: "In passato ho avuto modo di parlare con chi ha lavorato con Sarri: l'attuale allenatore della Lazio è un grande conoscitore di calcio, mi piacciono molto le sue idee tattiche e sa far segnare ogni tipo di attaccante".



E continua: "Immobile? Ciro non potrà che fare bene, è un calciatore da 30 gol a stagione a prescindere dall'allenatore. Sarri pretende molto dai suoi calciatori ma Ciro è una garanzia, parliamo di un top player, titolare anche in Nazionale. Sarà un vantaggio per entrambi lavorare insieme. Tutti i giocatori di qualità con un allenatore bravo possono trarre vantaggi e la Lazio ne ha tanti. Per questo mi aspetto una squadra con prospettive importanti per la prossima stagione".