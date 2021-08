In caso di addio di Joaquin Correa, la Lazio avrebbe già pronto il sostituto: è Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte. Il suo arrivo, che costerà intorno ai 20 milioni, complicherebbe la situazione extracomunitari. A quel punto, spiega il Corriere dello Sport, andrebbe trovata una soluzione per Kamenovic, già preso dal Cukaricki ma non ancora depositato in Lega: su di lui ci sono Stella Rossa e Genoa.