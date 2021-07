Mentre la Lazio scende in campo ad Auronzo di Cadore per il secondo giorno di lavoro della rassegna estiva, continuano le polemiche riguardanti Luis Alberto. Il Mago continua a non raggiungere la squadra. Secondo le previsioni si aggregherà al gruppo intorno alla metà di luglio. Una decisione che lo porterà ad una multa salata come riporta Il Messaggero, di circa 100mila euro.



Secondo le indicrezioni che emergono lo spagnolo vorrebbe un adeguamento di contratto, ma il presidente Lotito due giorni fa alla conferenza di Sarri non era dello stesso avviso: "Adeguamento? Non si azzardi ha un contratto fino al 2025 firmato lo scorso luglio". In una situazione simile, nel caso i rapporti dovessero incrinarsi ulteriormente, Luis Alberto potrebbe finire sul mercato con una valutazione di almeno 50 milioni di euro. Non va dimenticato che il 30% dell'eventuale futura rivendita andrà corrisposto al Liverpool, ex club dello spagnolo.