Il Manchester United si tira indietro per Sergej Milinkovic-Savic, destinato a restare ancora alla Lazio, che lo valuta 80 milioni di euro. Il 27enne centrocampista serbo è sotto contratto fino a giugno 2024: dal fronte giocatore il tema rinnovo non è stato toccato sinora, creando così già l'allarme per il rischio di vederlo partire tra due anni a parametro zero. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, strategicamente la Lazio penserà al rinnovo già da settembre puntando a spostare la scadenza almeno al 2026. Adesso il Sergente ha un ingaggio sui 3,5 milioni di euro a stagione più un’ampia serie di bonus. Un prolungamento del suo contratto potrebbe però basarsi solo su cifre di altro livello. In quel caso andrebbe verso un riadeguamento economico del suo contratto anche Ciro Immobile (ora 4 milioni di base, con scadenza nel 2026).