Gradite sorprese questo pomeriggio a Formello. Nell'allenamento di oggi Sarri ha rivisto in campo la rosa al completo. Recuperati i lungodegenti Luiz Felipe e Radu e anche Luis Alberto, dopo aver smaltito l'influenza in settimana, è rientrato a disposizione. L'unico ancora out è André Anderson.



LE PROVE SUL CAMPO - Seduta tattica scattata alle 15:00 sull'erba del centrale, dopo una prima fase di riscaldamento. Le condizioni dei tre rientranti non sono le migliori, per ovvi motivi fisici, ma - stando alle prove viste nelle due partitelle a campo ridotto - il mister sembra comunque orientato a rilanciare l'andaluso dal primo minuto. Qualche dubbio in più invece per l'italobrasiliano. Sulle ali, Zaccagni si gioca il posto con Pedro, con il primo in leggero vantaggio e l'ex Barça che comunque verrà sganciato a partita in corso. La rifinitura di domani chiarirà gli ultimi dubbi



PROBABILE 11 - Tutti confermati invece gli uomini negli altri ruoli. In porta ci sarà Strakosha. Davanti a lui, la linea a 4 vedrà Lazzari e Marusic sulle corsie laterali, con al centro Acerbi e probabilmente Patric, che bene ha figurato nelle ultime uscite. A centrocampo Basic a questo punto si accomoderà di nuovo in panchina. Il Mago formerà il solito terzetto titolare insieme a Lucas Leiva e Milinkovic. Davanti, oltre l'arciere ex Hellas, confermatissimi Felipe Anderson e Ciro Immobile.