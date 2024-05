Lazio, Guendouzi al passo d'addio: un club in premier pronto ad accoglierlo. In uscita anche altri tre nomi

a un passo dall'addio alla. Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, il centrocampista francese, ai ferri corti con il tecnico Tudor, che avrebbe anche dato l'avallo a una sua cessione, potrebbe fare le valigie già entro le prossime due settimane. Al di là delle ruggini che si trascinano tra i due dai tempi di Marsiglia, il tecnico non lo vede adatto alle sue idee tattiche nel centrocampo a due e per questo lo ha inserito nella lista dei cedibili, di cui ha parlato con la dirigenza biancoceleste in un recente colloquio.Secondo il tecnico sono diversi i nomi che potrebbero essere ceduti, ma - come raccontato ieri , perché la società non potrà smantellare e rifare da capo mezza squadra., oltre al francese.non corrispondono al prototipo di calciatore di cui ha bisogno l'allenatore croato per il suo 3-4-2-1. Alla lista dei bocciati in teoria andrebbero aggiunti ancheche però rimarrà accettando il ruolo di seconda scelta, e, la cui cessione è praticamente impossibile viste le pendenze ancora in essere con la Juventus (è in prestito con obbligo di riscatto, ndr). Sul centrocampista comunque Tudor ha più volte fatto capire che, pur non avendo il physique du rôle, può lavorarci per adattarlo alle sue esigenze.

Tutte le uscite comunque devono ancora essere pianificate dal club. Quella di Guendouzi invece può avvenire in tempi rapidi, perché dallac'èche sarebbe pronto a sborsareper il cartellino. Lì centrocampista ex Marsiglia ritroverebbe Unai Emery, il tecnico che lo ha consacrato sul grande palcoscenico ai tempi dell’Arsenal. L'accordo sarebbe vicino anche con l'entourage del giocatore per l'ingaggio. Il via libera all'operazione potrebbe quindi arrivare da un momento all'altro.