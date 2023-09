Ci ha messo solo mezz'ora Mattéo Guendouzi a conquistare il cuore dei laziali. In realtà le aspettative per il suo arrivo erano già alte, vista anche l'accoglienza riservatagli all'aeroporto. Il biglietto da vista da guerriero in campo è di quelli che il cuore caldo della tifoseria apprezza di più. Se poi ci si aggiunge un impatto devastante nel match d'esordio a casa dei campioni d'Italia in carica, ecco che anche i più scettici finiscono per convincersi del suo valore. Poco male che il Var abbia vanificato il suo assist e il suo gol. Sui social e non solo è unanime la voce di apprezzamento per il centrocampista francese al quale la società, tramite i propri profili ufficiali, ha dedicato un video con il meglio dei suoi primi minuti con l'aquila sul petto.