Lazio, Guendouzi irrinunciabile: il francese attende la chiamata per il rinnovo

La Lazio non può fare a meno diIn campionato ha saltato una sola partita, per squalifica, sulle 37 giocate. Ma si può già dire 38, a meno di sorprese clamorose, visto che sarà in campo anche col Lecce all'Olimpico per l'ultima gara della stagione. Considerando le Coppe, il centrocampista francese arriverà a(di cui 9 in Europa LEague e 2 in Coppa Italia) perché Baroni e tutta la squadra biancoceleste non può fare a meno delle sue qualità in mezzo al campo. Ecco perché potrebbe essere arrivato il tempo di un rinnovo con adeguamento di ingaggio per l'ex Marsiglia.

Come spiega oggi il Corriere dello Sport,. Percepisce 1,3 milioni l'anno: poco se paragonato ad alcuni pari ruolo del suo stesso calibro e importanza per le rispettive squadrePer i tifosi non ci sarebbero dubbi, visto l'affetto che hanno verso uno dei loro beniamini, sempre tra i più acclamati ad ogni partita. Estimatori delle sue doti però non mancano di certo, in Italia come all'estero. Il calciatore dal canto suo ha mandato i primi messaggi velati riguardo il fatto che si attenda un riconoscimento del proprio impegno da parte del club. Non ci sono promesse o strette di mano in ballo (come nel caso di Romagnoli ad esempio), ma è bene non perder tempo per il club, se vuole evitare situazioni spinose. Dalla settimana prossima Fabiani potrebbe già contattare gli agenti per discutere un eventuale ritocco di ingaggio.