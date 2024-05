Lazio, Guendouzi può già partire: Lotito fa il prezzo

38 minuti fa

1

Non c'è solo Luis Alberto in uscita dalla Lazio, anche il futuro di Guendouzi all'Olimpico è a rischio. Lo scrive Il Corriere dello Sport, secondo cui il centrocampista, che già con Tudor aveva avuto degli screzi a Marsiglia, è tutt'altro che incedibile.



LA CIFRA - Per prendere il francese servono però 30 milioni. L'allenatore ha seppellito l'ascia di guerra, il centrocampista invece preferirebbe partire e finanziare con la sua cessione la prossima campagna acquisti del club di Lotito.