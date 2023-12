Alla vigilia di Lazio - Frosinone, ha parlato ai media ufficiali biancocelesti Mattéo Guendouzi. Il centrocampista francese ha spiegato l'importanza della gara di domani sera all'Olimpico (fischio d'inizio alle ore 20:45), ma ha anche ribadito quanto lui ritenga fondamentale per la sua crescita professionale poter lavorare con Sarri.



3 PUNTI - "Le vittorie per la Lazio sono sempre importanti. Siamo un grande club e lavoriamo ogni giorno per raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo l'obbligo di vincere più partite possibile, a cominciare da domani.



CRESCITA - "Sento di poter realizzare di più. Oltre ai due gol segnati finora ho avuto anche altre occasioni. Devo migliorare sotto questo aspetto, ma so che continuando a lavorare con un grande allenatore come Sarri avrò la possibilità di crescere ancora. Personalmente sono molto contento di questo 2023, ma per il futuro voglio ottenere grandi risultati con la Lazio e vincere tanti trofei con questa maglia. Lavorerò sodo per aiutare il club ha raggiungere tutti i traguardi".