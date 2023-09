Domani Mattéosi presenterà ufficialmente in conferenza stampa a Formello. Oggi però sono intanto arrivate le sue prime parole da biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco cosa ha detto il centrocampista francese, sbarcato a Roma a fine agosto e già entrato a pieno nel cuore dei tifosi e, soprattutto, negli schemi di mister"Ho scelto la Lazio prima di tutto perché è un grandissimo club, sia a livello italiano, sia europeo, con una grandissima storia. Hanno vinto tanti trofei nel passato. Volevo far parte di un grande club familiare, all’interno del quale potessi crescere e continuare a migliorare. Mi piacerebbe tanto vincere qualcosa con la Lazio. Il club mi ha mostrato un vero interesse da subito e mi ha presentato un progetto vero., so che sul campo dimostrerò le mie qualità oltre al fatto che condivido il sistema di gioco dell’allenatore. È anche il fatto di avere un bravissimo allenatore come Sarri infatti che mi ha spinto a venire."."Ho fatto pochissimi allenamenti, ma è come se avessi già fatto varie stagioni. Questo è anche grazie alla bellissima accoglienza che ho ricevuto. Ho già capito alcune cose: cosa vuole l’allenatore e come funziona la squadra. Ma ho ancora tanto da imparare. Certamente conoscevo già molti compagni di squadra, visti in passato in occasione dell’Europa League quando ero al Marsiglia. Alla Lazio ci sono stati grandi giocatori anche in passato che hanno fatto una grandissima carriera. Guardando al presente, ho grande rispetto per Ciro Immobile, per tutti i gol che ha segnato e per tutto quello che ha fatto. È una leggenda, un giocatore emblematico. Il più forte attaccante della storia del club.