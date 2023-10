Protagonista nella Lazio per riconquistare la Nazionale: questo l'obiettivo personale che si è posto Mattéo Guendouzi per questa stagione. Il centrocampista francese, arrivato a Roma a fine agosto dal Marsiglia, aveva partecipato ai mondiali in Qatar con la selezione transalpina, ma poi il ct Deschamps non lo ha più preso in considerazione nelle convocazioni per gli impegni successivi. Il classe '99 ora vuole a tutti i costi prender parte alla spedizione dei Bleus a Euro2024 e per questo scalpita per ritagliarsi sempre maggior spazio nella formazione biancoceleste. La sua convincente prestazione contro l'Atalanta è stata il primo passo, ma ora è alla ricerca di conferme per giocarsi tutte le sue carte fino in fondo e provare a riprendersi il posto che al momento Youssouf Fofana, del Monaco, sembra avergli soffiato.