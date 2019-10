In casa Lazio c'é rammarico per il rigore fallito da Correa, che poteva consegnare ad Inzaghi e i suoi una vittoria importante in ottica classifica. Ad oggi i tifosi della Lazio sono da Champions: la classifica dice altro, ma la media-spettatori premia i supporter biancocelesti. L'Inter ha una media spettatori pazzesca, dietro il Milan si avvicina ai cugini con una media di 58.499 spettatori di media. Al gradino più basso del podio la Juventus con 39.381. Al quarto posto la Lazio, che vanta dunque, a livello di tifoseria, una media da Champions.