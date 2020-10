Ieri si è conclusa definitivamente la telenovela Wesley Hoedt in casa Lazio. Il difensore olandese ha portato a termine anche le visite mediche. Da giovedì scorso ha anche iniziato ad allenarsi nel centro sportivo di Formello. Inzaghi, considerando l'emergenza in difesa, farà il possibile per averlo a disposizione contro la Sampdoria, ma secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, sembrano salire sempre di più le quotazioni di Marco Parolo al centro della retroguardia. Il centrocampista di Gallarate è stato provato nella retroguardia anche ieri nella sfida contro la Primavera.