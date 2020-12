In attesa del match di stasera il difensore della Lazio Wesley Hoedt ha parlato ai microfoni di Gazet van Antwerpen. Ecco come si è espresso sull'interesse del prossimo avversario, il Bruges, nei suoi confronti qualche anno fa: "Alcune stagioni fa il Club Brugge si interessò a me. Quell’estate mi guardai intorno per capire quali possibilità avevo, non volevo escludere niente e nessuno, nemmeno la compagine nerazzurra. Però ammetto che l’idea di trasferirmi da loro non mi allettava. Dal punto di vista finanziario non c’erano i giusti presupposti. Per questo scelsi l’Anversa. Per non parlare di quanto quella squadra sia riuscita a rubarmi il cuore. Su di me c’erano anche l’Anderlecht. Essere seguito da squadre così blasonate non può che avermi fatto piacere".