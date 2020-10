Giorno di presentazioni in casa Lazio. Prima è andata in scena quella di Wesley Hoedt, poi quella di Vedat Muriqi. Ecco come si è espresso il difensore olandese ai canali ufficiali biancocelesti.

"Il mio ritorno? Qualche settimana fa ho parlato col mister, mi ha chiamato. Abbiamo parlato di alcune cose, da lì è nata l'idea di tornare".



Come hai convinto Inzaghi? Quanto è stato importante?



"È stato importantissimo nella scelta, mi ha chiesto di tornare. È andata così"



Cosa hai promesso alla Lazio?



"So che ci sono dei dubbi, però io darò tutto per questa maglia, per i tifosi e per la società".



Cosa porti di nuovo?



"Ho giocato tante partite in più, sono stato in tre Paesi diversi, ho imparato delle cose ovunque. Porterò qualcosina in più".



Pensi di essere migliorato e in cosa?



"Certo, sono maturato, sono passati 3 anni dal mio addio. Ho fatto delle esperienze all'estero, sono cresciuto, sono sicuramente maturato come persona e calciatore. Adesso tocca a me".



Cosa è successo dopo il primo anno in Inghilterra?

. Qualcosa ho sbagliato. Guardo avanti, ho imparato tanto, come persona e giocatore. Ora posso solo farmi vedere".Hai rimpianto di aver lasciato la Lazio?"Ne ho già parlato,. Ogni tanto nella vita si sbaglia, sono felice di avere la chance di cambiare tutto".Sei già pronto per giocare?"Sì, certo. Mi sono allenato nel lockdown, devo rirtrovare un po' il ritmo,".Dove preferisci agire nella difesa a tre? Al centro o a sinistra?. Mi metto a dispsozione, poi vedremo che succede".Hai parlato con De Vrij?"Sì, è un mio amico, un grande giocatore. Ne abbiamo parlato del mio ritorno in Serie A, nulla di più".