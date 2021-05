Wesley Hoedt è nel match program di Lazio-Genoa. Ecco come il difensore olandese si è espresso ai canali ufficiali biancocelesti: "Sarà una partita troppo importante, soprattutto dopo la grande vittoria col Milan. All'andata il Genoa si è rivelato un avversario ostico e faticoso, quindi sappiamo già che sarà una gara molto dura".

E continua: "Quello contro il Genoa il mio gol più bello? Lo ricordo con piacere, fu un gol importante anche per il nostro percorso in Coppa. La mia rete più bella però rimane quella realizzata in rovesciata, ai tempi dell'AZ Alkmaar, contro il Twente".



E conclude: "Se sto in forma? Ho sempre lavorato duramente per migliorare. All'inizio della stagione sono partito forte, giocando bene anche in Champions League. Poi ho avuto un periodo difficile ma ora l'unica cosa che conta è aiutare la squadra a finire il campionato nel miglior modo possibile, cioè ancora una volta tra le prime quattro".