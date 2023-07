La Lazio vira su Callum Hudson-Odoi. Il Sassuolo continua infatti a chiedere quasi 30 milioni per Berardi e allora Lotito, con l'avallo di Sarri, sta accelerando per l'esterno d'attacco di proprietà del Chelsea. A riportare la notizia questa mattina è Il Messaggero che sottolinea anche la convenienza economica del 22enne inglese. Il valore del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro e i Blues sono disposti a cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Ciò permetterebbe al club biancoceleste di dirottare la quota di budget prevista per l'attacco tutta sul centrocampo.