Seduta mattutina per la Lazio ad Auronzo, in attesa dell'amichevole di questo pomeriggio contro il Primorje. Dopo la sgambata leggera, ai microfoni dei media ufficiali biancocelesti ha parlato Elseid Hysaj:



DARE IL MASSIMO - "Sarri è cambiato poco, rispetto all'anno scorso. Ci chiede sempre di tirare fuori tutto quello che possiamo, vuole arrivare più in alto possibile da sempre. Io gioco con lui da sei anni quindi è più facile, ma è sempre dura arrivare al campo e dare il massimo. Ci sono anche altri giocatori e per me vale lo stesso degli altri. Bisogna dare sempre il cento per cento. Devo essere sempre concentrati per tutta la partita. Sicuramente è una cosa che penso che tutti sappiano, non dobbiamo mai mollare. È normale che ci siano alti e bassi, devi farti vedere pronto quando è il momento".



CHAMPIONS - "Giocare la Champions è sicuramente una cosa bella per un giocatore: affrontare squadre come il Real Madrid e andare in stadi bellissimi. Io l’ho provato e sono contento che succederà ancora. È un sogno di tutti i bambini. Sarà bello anche per i tifosi a cui dobbiamo essere grati e ringraziarli facendo il nostro lavoro per bene".