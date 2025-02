Getty Images

Lazio, Hysaj e Taty provano il miracolo per il Victoria Plzen

2 minuti fa



Baroni potrebbe ritrovare prima del previsto due pedine importanti. Hysaj e Castellanos, fuori entrambi per un problema muscolare, hanno svolto ieri alcuni esami strumentali i cui risultati sono stati molto positivi. Il recupero di entrambi procede bene al punto che tutti e due potrebbero tornare a disposizione già per la sfida di ritorno contro il Victoria Plzen in Europa League. A riportare la notizia oggi è Il Messaggero.



Il terzino albanese è fermo dalla sfida contro il Cagliari, l'attaccante argentino si è fermato invece due settimane fa contro il Napoli all'Olimpico. Si ipotizzava inizialmente che dovessero restare fuori fino alla sosta per le nazionali, ora invece le speranze di rivederli in campo prima stanno aumentando. La gara di coppa è prevista per il 13 marzo. Poi ci sarà il Bologna al Dall'Ara il 16. Seguiranno 15 giorni di pausa (almeno per chi non sarà convocato dai rispettivi ct), prima del rush finale fino a maggio. Riavere Hyasj e, soprattutto, Castellanos - senza il quale in campionato la Lazio non ha mai vinto - sarebbe una manna da cielo per Baroni, che sta recuperando anche Vecino a centrocampo e attende notizie da Patric e Romagnoli in difesa. Riaverli tutti abili e arruolati da fine marzo in poi è l'obiettivo principale nell'infermeria di Formello.