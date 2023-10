Il terzino della Lazio Elseid Hysaj ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel alla vigilia del match contro il Sassuolo. Di seguito le parole:



SULLA PARTITA - "Sicuramente servirà una partita in cui diamo il 110%, perché anche lo scorso anno abbiamo sofferto. Contro il Sassuolo è dura fare punti".



SULLE VITTORE CON CELTIC E ATALANTA - "Vittorie che ci servivano, ci hanno dato stimoli e consapevolezza per giocare e vincere con tutte le squadre. Dobbiamo andare sicuri di noi".



SULLA FORZA OFFENSIVA DEL SASSUOLO - "Loro davanti hanno calciatori di alto livello e stanno bene in questo momento. Sono una squadra che gioca a calcio da dietro. Hanno Berardi, dobbiamo stare più attenti sulle fasce ma anche nelle altre fasi di costruzione".



SUL MOMENTO DI FORMA - "E' il tuo miglior momento di sempre? Intanto spero che riusciamo a fare punti qua e poi forse a fine anno potrò dire che sarà stata la mia miglior stagione. Ma ne parliamo a fine anno".