La questione per la Lazio è ufficialmente chiusa, ma il caso Luis Alberto potrebbe portare a ulteriori strascichi - multa più rischio esclusione per la partita con il Crotone - e arrivare addirittura alla prossima sessione di mercato. L’ipotesi di una rottura dopo lo sfogo del giocatore sui social arriva dai quotisti, che non escludono il colpo di scena già nella finestra di gennaio: la Lazio rimane al momento blindatissima (1,12), ma in tabellone irrompe lo "spauracchio" Juventus, che già nei mesi scorsi aveva messo gli occhi sul Mago. Il blitz bianconero, riferisce agipronews, si gioca a 6,00 e non è l’unico scenario pensato dai bookmaker, visto che a 8,00 spunta anche il Paris Saint Germain. In lista pure il Siviglia (15,00), club che ha cresciuto calcisticamente il giocatore; in secondo piano, invece, l’Everton di Ancelotti, inserito nel gruppo "Altro" a 10,00.