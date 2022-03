La pessima prestazione fa più male della sconfitta stessa.non digeriscono il fatto di aver visto la squadra non scendere in campo nelprima di tutto con la testa. La rabbia rimbomba da ieri sera sui social, anche in risposta alle scuse che i protagonisti in campo della débâcle si sono affrettati a formulare.Furiosi i commenti al tweet di. "Com'è possibile entrare in campo in quel modo?", "Dopo anni che siete qui, ancora non avete capito che cosa vuol dire il derby per noi!", sono solo alcuni dei più pacati.nel post gara ai microfoni di Lazio Style Channel era stato il primo ad esprimere rammarico per il pessimo spettacolo mostrato: "Purtroppo non siamo entrati con cattiveria in campo e abbiamo rimediato una sconfitta sonora. Chiedo scusa ai tifosi a nome di tutti". Il montenegrino è stato tra i pochi ad aver rasentato la sufficienza in campo, ma anche a lui non sono state risparmiati giudizi pesanti. "Calciatore mediocre", "Insieme a Hysaj, Acerbi e Luiz Felipe, una difesa a terza categoria".e la sua difesa in conferenza stampa, proprio a Francesco Acerbi, da mesi al centro di contestazioni della rtifoseria: "Sarri non si spiegava la contestazione contro Acerbi. Oggi sicuramente l’ha capita pure lui".Tra i pochi a salvarsi agli occhi dei sostenitori biancocelesti c'è. Non tanto per la prestazione - anche lui molto deludente - quanto per essere stato l'unico ad averci messo da subito la faccia, andando sotto la curva a fine partita. La squadra, tutta, in campo e fuori ha applaudito il pubblico per ringraziarlo, nonostante tutto, del sostegno ricevuto per 90 minuti. Ma solo lo spagnolo ha avuto il coraggio di presentarsi a ridosso degli spalti. Piccoli gesti che, agli occhi di molti, sottolineano la differenza trae gli altri.