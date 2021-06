Nella giornata di ieri erano in tre i calciatori della Lazio ad essere impegnati con le proprie nazionali. Si è trattato di Immobile e Acerbi con l'Italia e Muriqi col Kosovo. I due azzurri hanno partecipato al 4-0 della nazionale di Mancini contro la Repubblica Ceca a Bologna. L'attaccante biancoceleste ha anche sbloccato il match con un suo gol e in seguito ha fornito un assist all'amico Insigne per il 3-0 momentaneo. Immobile è uscito al 78' per fare spazio a Raspadori. Acerbi invece è subentrato a Chellini al 64'. Neanche un minuto invece per Muriqi nella vittoria esterna del Kosovo contro Malta per 1-2.