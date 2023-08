L'addio diallaè cosa certa. Per il via libera definitivo al trasferimento all'del portiere portogheseaspetta solo di avere tra le mani il sostituto da consegnare subito aSi vagliano allora le altre candidature.C'è l'idea, ma è da tenere in considerazione solo come ultima spiaggia. Le valutazioni in corso sono sui due estremi difensori della nazionale danese (entrambe riserve di Schmeichel):, su cui c’è anche la Fiorentina, e. Il primo è un classe '99, alto 190 centimetri ed è considerato un talento in rampa di lancio in quel ruolo. Nella passata stagione ha dimostrato buone capacità nel giocare palla con i piedi, caratteristica che risponde alle esigenze di Sarri. Più esperto invece il collega di reparto, che ha già 31 anni, ma con qualità tecniche e fisiche molto simili.Altra opzione sul tavolo è quella di, già accostato ai biancocelesti anche negli anni passati. Ha 27 anni (due in meno di Provedel) e una comprovata esperienza tra serie A e B con Benevento, Hellas Verona, Carpi e Novara. Anche il suo cartellino costa tra i 4 e i 5 milioni di euro eAncor più ora che i due Lazio e Verona stanno definendo la cessione di Akpa Akpro agli scaligeri.Qualunque profilo sarà scelto, si tratterà comunque di un'operazione da chiudere a stretto giro. Maximiano infatti ha fretta di raggiungere la sua nuova squadra e Sarri ha necessità di sapere con certezza, a meno di due settimane dall'inizio del campionato, come sarà composta la batteria dei portieri della sua rosa.