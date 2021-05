Diramata la lista dei convocati di Simone Inzaghi in vista della sfida contro il Parma. Tra i 20 calciatori a disposizione per la Lazio stasera non ci sarà Milinkovic e nemmeno Musacchio. Tornano invece Escalante e Caicedo.



I convocati della Lazio:



Portieri: Alia, Reina, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Luiz Felipe, Patric, Radu;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Lazzari, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.