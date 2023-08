La Lazio ha reso noti i nomi dei giocatori convocati per la sfida di stasera contro il Genoa. Tra i nomi non c'è quello di Pedro, infortunato e sostituito dal giovane Sarà Fernandez. Prima panchina in biancoceleste per il portiere Luigi Sepe.



PORTIERI: Adamonis, Sepe, Furlanetto, Provedel



DIFENSORI: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Gila, Marusic



CENTROCAMPISTI: Vecino, Kamada, Luis Alberto, Basic, Lazzari, Cataldi, Rovella



ATTACCANTI: Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Castellanos, Zaccagni, S. Fernandes