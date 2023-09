La Lazio si avvicina alla sfida con la Juve in programma per oggi alle 15, che aprirà la quarta giornata di Serie A. Prima chiamata per Mandas, questo l'elenco dei convocati biancocelesti tra i quali manca Toma Basic:



PORTIERI - Mandas, Provedel, Sepe;



DIFENSORI - Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli;



CENTROCAMPISTI - Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino;



ATTACCANTI - Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.