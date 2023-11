A poche ore dalla gara con il Celtic Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati della Lazio per la sfida di stasera in Champions. I: il portiere è stato comunque inserito nella lista dei convocati e verrà valutato in queste ore, il vice Sepe è stato comunque allertato e potrebbe giocare in caso di forfait dell'ex Spezia. Fuori dai convocati Casale, Romagnoli, Basic, Vecino e Zaccagni.: Magro, Provedel, Sepe.: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Ruggeri.: Cataldi, Guendouzi, Luis Alberto, Kamada, Rovella, Vecino.: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro.