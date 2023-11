Non ci sarà Mattia Zaccagni nel derby di oggi. L'ala non è stata convocata per Lazio-Roma, dopo non aver recuperato dal problema al ginocchio patito in Champions. Sarri recupera però Luis Alberto, Marusic e Casale che erano tutti in dubbio. Di seguito l'elenco completo.



Portieri: Sepe, Mandas, Provedel

Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Lazzari, Gila, Marusic

Centrocampisti: Vecino, Kamada, Guendouzi, Luis Alberto, Basic, Cataldi, Rovella, Sana Fernandes

Attaccanti: Felipe Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos