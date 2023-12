Patric fuori per infortunio e Vecino reintegrato in rosa. Questo quanto emerge dalla lista dei convocati della Lazio per la trasferta di Verona, diramata da Sarri nel pomeriggio. Rientra dunque il caso legato al comportamento del centrocampista, escluso due giorni fa in Coppa Italia per aver risposto male a Sarri e al suo staff durante un allenamento. Niente da fare invece per Patric, fermato da un affaticamento muscolare. Tornano invece a disposizione Casale, Zaccagni e Luis Alberto. Questi ultimi due sono anche in lizza per una maglia da titolari.