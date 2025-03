Lazio, i dubbi di Provedel: vuole riconquistare il posto, ma in estate l'addio è possibile

Getty Images

Non è più scontato il futuro dialla. Il portiere, classe '94, ha visto mettere in discussione in queste ultime settimane il suo posto da titolare. Il giovanein rampa di lancio gli è stato preferito sia col Venezia sia in Coppa Italia contro l'Inter. e per la sfida di domani col Milan, Baroni non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi su chi difenderà i pali. Come spiega stamattina il Messaggero, il friulano, nonostante le parole rassicuranti del tecnico che ha motivato le scelte con una logica di normali rotazioni della rosa, teme che il club voglia spingerlo all'addio, per puntare definitivamente sul greco.

Provedel ha il contratto in. La prossima sessione estiva, a due anni dalla scadenza, sarebbe la migliore per la società provare a monetizzare al massimo la cessione del suo cartellino. Il poritere però non ha intenzione di arrendersi tanto facilmente. A Roma si trova bene e quindi, convincendo tecnico e dirigenza a puntare ancora su di lui. In ogni caso poi, a luglio, se addio dovrà essere, valuterebbe solo destinazioni di pari livello almeno alla piazza biancoceleste. Alla finestra ci sono diverse possibili pretendenti. Atalanta, Fiorentina o il Tottenham sarebbero opzioni gradite, ma ad oggi è ancora troppo presto per disegnare scenari di un futuro ancora avvolto nei dubbi per Provedel.