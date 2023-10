Foto di squadra a Formello poi seduta tattica per la Lazio, che si è ritrovata alle 14 sul campo centrale del centro tecnico, orfana di Casale (lesione all'adduttore della coscia), per preparare la trasferta di lunedì sera a Firenze Diversi i dubbi di Sarri che ha preservato Romagnoli dalla partitella finale per precauzione e ha provato Hysaj e Marusic ancora come terzini titolari. Ma Pellegrini e Lazzari scalpitano per avere più spazio. Stesso discorso per Kamada.



Proprio a centrocampo il tecnico biancoceleste ha i maggiori dubbi. Il giapponese è rimasto ai margini nelle ultime uscite dei biancocelesti ma contro la Fiorentina potrebbe toccare di nuovo a lui partire dall'inizio. Da capire se al posto di Luis Alberto (oggi è stato provato in quel ruolo) o se insieme allo spagnolo e quindi con Vecino in cabina di regia. C'è però anche Guendouzì che è apparso tra i più in forma in questo periodo e pure Rovella è alla ricerca di continuità, dopo le buone prestazioni contro Atalanta e Sassuolo. Più indietro nelle gerarchie invece Cataldi. In attacco viaggiano verso la conferma Zaccagni e Felipe Anderson, ma sono già programmate le staffette con Isaksen e Pedro. Il ballottaggio Castellanos-Immobile sarà risolto invece solo all'ultimo. A bordo campo intanto era presenti gli ispettori della UEFA per i routinari controlli antidoping imposti dalla federazione europea.