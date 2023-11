Non so se rimango il prossimo anno.

Il futuro diallaè tutt'altro che scontato. Anzi, le quote di un suo addio a fine stagione sono al momento in forte ribasso. Lo conferma il virgolettato che riporta oggi Il Messaggero

Parole chiare, che l'allenatore avrebbe detto al presidente e anche alla squadra. Magari per scuotere l'ambiente e lo spogliatoio. O forse perché davvero l'idea di ritirarsi a vita privata si sta facendo sempre più largo nella sua testa. Ci sarebbe poi anche la possibilità, confermata sempre dal quotidiano romano oggi, di un approdo alla Fiorentina per chiudere la carriera a due passi dalla sua casa di Figline. Il padre del tecnico avrebbe confidato che ci fu già un primo contatto con i Viola nel 2020, senza però nessun seguito. La finestra potrebbe riaprirsi in estate, se davvero Sarri decidesse di risolvere anzitempo il suo contratto con i biancocelesti (la scadenza attuale è nel 2025).