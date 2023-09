E' già vigilia di una nuova sfida in casa Lazio. Dopo il successo col Torino, Sarri prepara il big match di domani a San Siro e studia le mosse anti Milan. I dubbi del tecnico biancoceleste sono principalmente a centrocampo. Rovella ha convinto pienamente e potrebbe essere confermato, ma con lui in campo è difficile vedere dal 1' Kamada, per questioni di equilibrio tattico e per non soffrire troppo al livello atletico in mezzo al campo.



Il nipponico però dopo due panchine consecutive scalpita per una nuova chance. Con lui come mezzala scalerebbe Vecino in cabina di regia, come visto contro l'Atletico Madrid. Possibili staffette anche sulle corsie esterne di difesa, mentre Romagnoli dovrebbe scendere di nuovo in campo dall'inizio indossando una mascherina protettiva per via della frattura al setto nasale rimediata mercoledì. Farà coppia di nuovo con Casale, davanti a Provedel. In attacco viaggia verso la conferma il tridente Anderson - Immobile - Zaccagni. Le ultime riserve saranno comunque sciolte oggi dopo la rifinitura