L'incornata al 92' di domenica pomeriggio valsa i tre punti per la Lazio contro l'Hellas Verona è solo l'ennesimo fotogramma di una stagione da leader di Milinkovic. Il serbo è il dominatore del centrocampo, abile ormai in entrambe le fasi, ma soprattutto decisivo. Quando il suo rendimento sembra leggermente in calo, il Sergente biancoceleste cala l'asso dalla manica e assicura i tre punti.



QUARTO IN EUROPA - A confermare ci pensano i dati. Come riporta Il Corriere dello Sport stamani, Milinkovic è il calciatore più decisivo per la Lazio dopo Immobile. Con i suoi 7 gol e 7 assist il gigante serbo ha assicurato 11 punti alla squadra di Inzaghi (meglio di lui solo Ciro con 14). In Europa solo tre centrocampisti hanno fatto meglio di lui in termini di gol e assist, ma si tratta di trequartisti: Bruno Fernandes (16 gol e 11 assist), Llorente (9 gol e 8 assist) e Mkhitaryan (9 gol e 8 assist).